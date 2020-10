Huurster berging met explosieven wist volgens advocaat van niks: ‘Ze bewaarde ‘iets’ op verzoek van een vriendin’

Marktveld­pas­sa­ge Vught gaat plat; Tijdelijke winkel AH opent begin 2021

29 oktober VUGHT - De bouw van de tijdelijke Albert Heijn en Etos middenin het centrum van Vught is in volle gang. Het markeert de start van de bouw van een nieuw woon- en winkelgebied in Vught: het Marktveldplein.