Huurverhoging op een ‘heel ongelukkig moment’, gemiddeld 2,6 procent in Den Bosch

Door corona heeft de dokter geen tijd, nu zit mevrouw Vos opgesloten in haar huis

6:32 Thea (59) is slecht ter been én longpatiënt. Dus is ze aangewezen op haar auto. Maar na een oogoperatie mag ze pas de weg op na een krabbeltje van de dokter. ‘Als het moet, stap ik zonder rijbewijs achter het stuur’.