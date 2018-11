Idee: Zwembad en woningen op parkeerterrein bij Brabanthallen

Steven Brunswijk geeft oudejaars­con­fe­ren­ce in Den Bosch

15:00 DEN BOSCH - Een oudejaarsconference van comedian Steven Brunswijk én een groot feest met drie Bossche DJ's. Tijdens de eerste editie van Bring it Back Now in de Orangerie in Den Bosch hoopt de organisatie bezoekers lachend en dansend het nieuwe jaar in te laten gaan.