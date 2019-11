Ideeën genoeg voor Land van Coudewater, maar veel zal er niet kunnen

Paul Roovers

ROSMALEN - Landgoed Coudeweater is een bijzonder gebied en de toekomstige invulling ervan vraagt om een zorgvuldige aanpak, zegt Hans Hartman van Van Wanrooij. Het Geffense bedrijf ontwikkelt met BPD het nieuwe Land van Coudewater. Gepland zijn zo'n 400 woningen in alle variaties. Voordat de eerste steen gemetseld is wilden de ontwikkelaars horen of betrokken burgers nog ideeën hebben voor het gebied. Bijvoorbeeld over functies voor gebouwen die niet worden gesloopt.

Uiteindelijk zijn er zo'n 80 reacties geweest”, zegt Hartman. ,,We hebben tevoren duidelijk gemaakt dat onze speelruimte klein is. Er ligt een boekenplank aan eisen van de gemeente. Maar we willen niet dat er ideeën leven onder de mensen waar wij te laat van horen en niets meer mee kunnen.”

Waardevolle dier- en plantsoorten

Zo heeft IVN/Vogelbescherming al contact gezocht. ,,Zij heeft veel kennis over waardevolle dier- en plantsoorten op Coudewater en de Wamberg. Die lijsten van IVN geven wij door aan het bureau dat voor ons die inventarisatie moet gaan maken. Dit is een waardevolle samenwerking.”

Er waren veel opmerkingen over stedenbouwkundige aspecten; of er niet meer woningen konden komen, meer gestapelde bouw. Anderen willen zoveel mogelijk bestaande gebouwen behouden. Ook zijn suggesties gedaan voor stadslandbouw, ecologisch bouwen, tiny houses. En een groep van 40 mensen wil er een woongemeenschap starten.”

Buurtwinkel niet in de wielen rijden

Weinig ideeën zijn er voor hergebruik van gebouwen die blijven zoals kapel, boerderij en Milla de Campen: ,,Wat suggesties voor (buitenschoolse) kinderopvang en kleinschalige horeca.” Ook vragen mensen om een supermarkt. Maa we gaan niet de bestaande buurtwinkel in Maliskamp in de wielen rijden.”

Risicovol project

Hartman bespreekt alle suggesties met de gemeente. Daarna maakt de gemeente een nieuw bestemmingsplan. Hij verwacht niet dat er veel ruimte is om ideeën uit te voeren. ,,Daarin willen we van meet af aan duidelijk zijn. Bovendien is er het financiële aspect. Land van Coudewater is best een risicovol project. We hebben in competitie van de prijsvraag het hoogste grondbod uitgebracht. We veranderen niet zomaar dingen als we onderaan de streep verlies gaan lijden.”

Op woensdag 6 november houdt Land van Coudewater vanaf 20 uur een infoavond in de Kentering over alle ideeën en suggesties die zijn ingebracht.