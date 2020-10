Ideeën voor Bossche Winter? ‘Iedereen lijkt een afwachtende houding aan te nemen’

DEN BOSCH - Wie breit de mooiste Bossche wintertrui? Spelen in een tijdelijke minispeeltuin op het Anne Frankplein. Dwalen in een doolhof op de Tramkade. Het is een greep uit de ideeën voor de Bossche Winter. ,,Het loopt nog niet storm. Maar dat verbaast mij niks in deze onzekere tijden.’’ Dat zegt Huibert Wilschut die de Bossche Winter leidt als directeur zoals dat ook het geval was tijdens de Bossche Zomer.