Iedereen heeft recht om op straat te leven: de zorg voor chronische struikelaars

,,Iedereen heeft het recht om op straat te leven. Wij kunnen daklozen niet zomaar van straat halen.” Een helder antwoord van Celine van Duurling en Frank Meeuwsen op de vraag hoe het kan dat er nog mensen buiten slapen bij temperaturen ver onder -10 graden, zoals afgelopen week nog.

Als respectievelijk maatschappelijk werker en ketenmanager bij het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB) in Den Bosch weten zij wie op dit moment wel in een opvang slaapt en wie niet. ,,Het is belangrijk dat we zicht hebben op wat er op straat gebeurt. Onze straatwerkers doen daarom dagelijks hun rondjes. De meeste daklozen hebben gelukkig toch gekozen voor de opvang. Een stuk of vier willen dat per se niet. We kennen ze. We weten alleen niet altijd waar ze slapen. Eén man komt dagelijks overdag wel in de opvang, maar wil niet zeggen waar hij buiten slaapt. Dat laten we dan maar zo. We gaan hem ook niet stiekem volgen, iedereen heeft recht op z’n privacy.”

Verhaal gaat verder onder de foto

Volledig scherm Daklozen vormen maar een vijfde van het aantal cliënten. Eén van de foto's die Joosje Janssen maakte voor het boek Hoogvliegers en andere pechvogels van Eline van Santvoort ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van het CvTB. © Joosje Janssen

Te zwaar middel

Dat geldt ook voor de tweelingbroers van begin zestig die al weken in een tentje slapen in de buurt van de Zuiderplas. Hun keuze om niet naar een opvang te gaan, wordt ook gerespecteerd. ,,Er zijn wel gemeenten in het land die niet willen dat mensen met deze kou buiten slapen. Die hebben nu een noodverordening zodat ze in uiterste nood tot dwang kunnen overgaan. Wij hebben het daar met de gemeente Den Bosch ook over gehad. Maar die vindt dat middel te zwaar voor de relatief beperkte groep”, zegt Meeuwsen.

Midden- en Oost-Europa

Tot de mensen die vaak buiten slapen behoort een relatief grote groep van mensen uit Midden- en Oost-Europa; MOE-landers worden ze in de hulpverlening genoemd. ,,Bij ons zijn dat er nu 15. Toen die hoorden dat er nu extra opvangmogelijkheden zijn, zijn ze wel naar binnen gekomen.”

Een relatief nieuwe populatie waarmee het CvTB te maken heeft gekregen in de ruim tien jaar dat het nu bestaat. ,,Ze komen hier om te werken. Als er geen werk meer is, verliezen ze meestal ook direct hun huisvesting. Leven vervolgens een paar dagen buiten, in de hoop dat ze snel weer ander werk hebben. Als dat niet lukt gaan er veel drinken, verzorgen zich niet, ruiken naar drank en komen dus niet meer aan de bak. Die vicieuze cirkel doorbreek je moeilijk. Wij kunnen ze aanbieden dat ze terug naar hun land kunnen. De meesten willen dat niet. Maar hier hebben ze geen enkel recht op voorzieningen. Probeer je maar eens voor te stellen dat zoiets jóu overkomt in een vreemd land”, zegt Meeuwsen. Deze bijzondere tijd trekt extra, nieuwe mensen naar de winteropvang. Maar degenen die helemaal onderuit gaan en waarvoor onze inzet nodig is, is toch een vrij stabiel aantal. Zo tussen de 10 en 20 per jaar.”

Verhaal gaat verder onder de foto

Volledig scherm b © Joosje Janssen

Het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg huist in bij Novadic Kentron aan de Rompertsebaan. Deze verslavingsinstelling is een van de organisaties waarvoor het CvTB werkt, naast Cello, Reinier van Arkel, Maatschappelijke Opvang en Farent. Den Bosch, de Meierij en de Bommelerwaard is het werkgebied.

Verzamelwoede en vervuiling

Quote Kun je je voorstel­len dat zoiets jóu overkomt in een vreemd land Frank Meeuwsen, CvTB De groep daklozen vormt maar een vijfde van de mensen waar het CvTB zich mee ‘bemoeit’. De anderen? Mensen die tegenslagen hebben gehad maar die niet konden overwinnen. Die van het ene probleem in het andere zijn gerold: ontslag, schulden, verlies van sociale contacten, overmatig drank- en/of drugsgebruik, zelfverwaarlozing, dakloosheid. Het kan spelen bij dementerende mensen, maar ook bij thuiswonende jongeren. Het gaat van ziekelijke verzamelwoede tot vervuiling. ,,Ze hebben één ding gemeen”. zegt Van Duurling. ,,Ze hebben alle reguliere hulpverlening al achter zich liggen.”

,,Het zijn de chronische struikelaars waar wij naar omkijken”, zegt Meeuwsen zonder een waardeoordeel te vellen. ,,En ze wijzen alle verdere hulp vaak helemaal af, zijn wantrouwend. Dat kan zorgwekkende situaties opleveren. Voor de mensen zelf, hun familie of omgeving. Wat wij kunnen bieden? ,,Contact houden en in gesprek blijven. En ons afvragen: wat past nu bij deze man of vrouw. Onze mensen moeten daarvoor naast de platgetreden paden lopen. Soms oplossingen bedenken die nog niet bestaan. De grenzen opzoeken, want als we alleen volgens de regels moeten werken lukt het ons niet”, zegt Meeuwsen.

Verhaal gaat verder onder de foto

Volledig scherm Het CvTB bemoeit zich ook met mensen die zichzelf verwaarlozen. © Joosje Janssen

Het CvTB en gedwongen opname Het CvTB voert ook de onderzoeken uit of gedwongen opname van mensen nodig is. Tot 1 januari vorig jaar gebeurde dat met de Wet Bopz (bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) in de hand. Sinds ruim een jaar zijn daarvoor nu de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) van toepassing. Het CvTB verricht het vooronderzoek daarvoor. ,,Als sprake is van mogelijke dwang denken we wel meteen: kan het ook anders? Want je denkt er wel drie keer over na of je mensen dit ook wilt aandoen. Maar als er echt sprake is van gevaar voor anderen of henzelf, moeten we het in gang zetten. De nieuwe wetgeving heeft voordelen, omdat die nu ook om mogelijkheden voor behandeling gaat. De drempel is daardoor lager. Maar het traject duurt wel lang. Bij de wet Bopz duurde het drie weken van aanvraag tot opname, nu al snel een week of vijftien. Ook vanwege de zorgvuldigheid. De bedoeling is dat er minder gedwongen opnames komen, dat er creatiever wordt omgegaan met dwang. Familie wordt daar steeds nadrukkelijker bij betrokken. Als je maar even het idee hebt dat die iets kunnen bijdragen aan de oplossing, dan proberen we dat. Onze clienten zijn de meeste contacten al kwijt, Het is dus hartstikke belangrijk dat ze die met familie zo lang mogelijk houden.”