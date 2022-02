Iedereen in Zuid het dak op, met sedum. Bewoners werken samen aan duurzaamheid

Bossche grasdakwo­nin­gen zijn jarig

DEN BOSCH – Duurzaam bouwen wordt in onze tijd steeds vanzelfsprekender. In de jaren tachtig, toen de term 'duurzaam bouwen' nog niet was uitgevonden, was milieuvriendelijk bouwen iets voor pioniers. Den Bosch liep in de jaren tachtig voorop met het verwezenlijken van een milieuvriendelijk woonwerkerf in de Hooipolder in de wijk Maaspoort.

25 maart