Iedereen kan ontwerpen, zei Victor Papanek

Feest afgebroken in Villa Maasdonk: ‘Te veel gasten, ze dansten en hielden te weinig afstand’

16 oktober NULAND - Bij een feest in de Nulandse Villa Maasdonk zijn volgens de gemeente met opzet coronaregels overtreden. Het feest werd stilgelegd nadat de eigenares volgens een woordvoerder tevergeefs was gewaarschuwd. De Veiligheidsregio buigt zich over maatregelen. ,,We zijn een gerenommeerd bedrijf. En nu wordt ons een slechte naam bezorgd’’, reageert eigenaresse Marijcke van Oss.