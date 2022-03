Elke week vijf zinnenprikkelende activiteiten in jouw regio die je niet wilt missen. Voor stille genieters en drukke doeners.

Stefano Keizers speelt Hans Teeuwen

In zijn eerste voorstelling schonk Stefano Keizers zijn lichaam aan het publiek. In de tweede zijn ziel, zijn eer. Nu is de rest aan de beurt. Hierna ben je van hem af. Tenminste, dat zegt hij nu. Met deze derde voorstelling doet Keizers behalve Oisterwijk ook Oss aan (De Lievekamp 25 maart, uitverkocht) en Den Bosch (Verkadefabriek 23 april).

12 maart tilliander.com

Opwarmen voor Formule 1 2022

De eerste trainingsrondjes zitten er op en op 20 maart begint het nieuwe Formule 1-seizoen (GP Bahrein). Spreekstalmeester Rob Kamphues en Tom Coronel beginnen alvast met de warming-up tijdens de theatervoorstelling Het Grote Grand-Prix-Circus 2. Ze rijgen de anekdotes aaneen, nemen een professionele race-simulator mee en spelen een quiz met de zaal.

5/3 schouwburgconcertzaaltilburg 10/3 theateraandeparade.nl

D’n ene voet vur d’n andere

Na het succesvolle 40 jaar liedjes loopt Gerard van Maasakkers verder. Hij kijkt rond, staat hier en daar stil, komt thuis met verhalen die hij vastlegt in woorden en akkoorden. Zo is Gerard op z’n best. Wat klein is maakt hij groot, wat persoonlijk is maakt hij herkenbaar voor iedereen. ‘Ik zet d’n ene voet - Vur d’n andere voet - En ik loop’.

6 maart Verkadefabriek

Rijzende ster Immanuel Wilkins in Paradox

Sinds zijn eerste plaat Omega uit 2020 geldt Immanuel Wilkins als de grootste belofte op altsaxofoon. Zijn spel is enerzijds typisch Amerikaans - jazz gespeeld met een enorme en aanstekelijke drive - maar kent ook spiritualiteit en bedachtzame, filmische klanken. In Tilburg presenteert het Immanuel Wilkins Quartet het nieuwe Blue Note album The 7th Hand.

4 maart paradoxtilburg.nl

Meer likes, meer borsthaar, meer van alles

Rob Scheepers is gulzig, want waarom tevreden zijn? Hij wil meer likes, meer quality time, meer optredens, meer borrelnootjes, meer schermtijd, meer borsthaar, meer bezoekers en meer geld. Meer van alles. Waarom? Om indruk te maken. Wie wil dat nou niet? Hij doet er in ieder geval vrolijk aan mee en vindt het heerlijk. Naast Goirle ook te zien in Oisterwijk, Waalwijk, Tilburg, Veghel, Den Bosch en Uden.

5 maart janvanbesouw.nl