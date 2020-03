Ietsiepietse meer ruimte, de Bossche mèrt moet en gaat door

Geijssen heeft er geen enkel probleem mee dat de ruimte tussen de kramen nu iets groter is, het zal een meter of twee schelen. ,,Voor mij was het spannender of de markt in Den Bosch door zou gaan. Dat hoorden we uiteindelijk pas op dinsdagmiddag om twee uur en dat was net op tijd om alles nog vers te kunnen bakken.’’



De bakker uit Spakenburg geeft toe dat het iets rustiger is dan op andere marktdagen. Het aantal kramen is zo ongeveer gelijk, de bezoekers dus wat minder. ,,Maar de winkels gaan ook wat later open’’, reageert Geijssen terwijl hij een bekende klant groet.