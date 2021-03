IJssalon in Bossche binnenstad verkocht: ‘Meer tijd besteden aan kermisbranche en Plopsaland

Den Bosch één jaar na de eerste horecaslui­ting, jonge onderne­mers als 'vonken van hoop’

14 maart DEN BOSCH - Zondag 15 maart 2020. Bruno Bruins, op dat moment Minister Medische Zorg & Sport, neemt een teug adem en zegt tijdens een ingelast coronapersconferentie: ‘Alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland sluiten vanaf 18.00 uur vandaag de deuren.’ Het is de eerste keer dat cafés en restaurants de deuren moeten sluiten. En winkels moeten er later in het jaar ook aan geloven.