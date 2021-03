IJsverkoper verstopt doorgeladen pistool in ijscowagen: ‘Ik heb het uit angst gedaan’

Duizenden meters lege kantoor­ruim­te in Den Bosch: geen zorgen, dat komt goed

13 maart DEN BOSCH - Lege kantoorruimten, meter na meter na meter. Het gaat hard in Den Bosch, want ga maar na: 20 procent van de kantoorruimte in Pettelaarpark staat leeg, in kantorenpark Soetelieve maar liefst 40 procent. Coronajaar 2020 zorgde er in Den Bosch voor dat sinds 2008 ‘de handel’ in kantoren niet zo slecht geweest is. ,,Dat trekt dit jaar wel weer bij, omdat bedrijven weer keuzes durven te maken”, verwacht Mike Hoffman, partner bij HRS Bedrijfsmakelaars.