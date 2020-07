IJzeren Man kan verder met aanleg klimbos; bouwstop opgeheven, toch geen ransuilen aangetroffen

VUGHT - De aanleg van een klimbos bij recreatiepark de IJzeren Man in Vught is weer hervat. Vanwege de aanwezigheid van de ransuil in het gebied legde de provincie de bouw afgelopen vrijdag tijdelijk stil.

Dat gebeurde na een bezorgde melding van de Natuur- en Milieugroep Vught. Volgens de Vughtse natuurclub worden er gaten geboord in bomen terwijl dit strijdig is met vergunningverlening. Maar nog ernstiger vond de natuurclub de aanwezigheid van ransuilen, een beschermde inheemse diersoort.

Legaal

De NMV Vught verzocht de provincie op korte termijn te onderzoeken of het bouwen van het klimbos legaal is, en zo niet, daarop te handhaven.

Een woordvoerster van de provincie laat weten dat de omgevingsdienst al weer toestemming heeft gegeven om de werkzaamheden bij de IJzeren Man te hervatten. ,,De ecoloog heeft geen beschermde diersoorten aangetroffen. Het klopt dat voor de aanleg van het klimbos toestemming nodig is op grond van de Wet Natuurbescherming (Wnb). Dat had de gemeente in de omgevingsvergunning mee moeten nemen. Aangezien dit niet gebeurd is, was de provincie vorige week genoodzaakt om de aanleg van het klimbos stil te leggen.”

Ecoloog

Bij het aanleggen van een klimbos kunnen volgens haar beschermde diersoorten worden verstoord. ,,In het gebied zijn in de bomen ransuilen waargenomen. Dat de initiatiefnemer dit had moeten onderzoeken, had hij moeten horen bij het verlenen van de vergunning. Dat is niet gebeurd, vandaar dat het zo is gelopen. Inmiddels heeft de initiatiefnemer alsnog een ecoloog ingeschakeld om onderzoek te doen en zijn er dus geen beschermde diersoorten aanwezig.”

Opgelucht

Bas van de Ven, eigenaar van de IJzeren Man is opgelucht. ,,We zijn alweer gestart", zegt hij. ,,Er zijn al wat plateau’s aangebracht en we zetten de eerste palen overeind."

Een ecoloog van advies- en ontwerpbureau BRO heeft volgens hem bevestigd dat op de plek van het klimbos géén ransuilen zitten. ,,Die zitten wel in het gebied maar niet op deze plek", aldus de Vughtenaar. ,,Dus gelukkig kunnen we weer verder en is de bouwstop opgeheven. Over twee maanden hopen we klaar te zijn.”

Van waterplas naar recreatiepark

De IJzeren ondergaat een fikse face-lift. Na de horeca wordt nu ook het buitenterrein van het recreatiepark flink aangepakt. De nieuwe speeltuin is klaar. De bouw van een nieuw toiletgebouw in volle gang en de aanleg van een klimbos net gestart. Daarna volgt ook nog een nieuwe (trouw)steiger én een nieuwe kiosk.

Vorig jaar werden nieuwe glijbanen geplaatst.