IJzeren Man krijgt nu óók nog klimbos: ‘En dan zijn we nog niet klaar...’

Ratten rukken op in Den Bosch: dat geldt ook voor de ‘slimmere’ zwarte rat

6:49 DEN BOSCH - Soms worden ze met tunnel en al opgeblazen, maar zelfs dat drukt de opmars van de rat nog niet voldoende de kop in. In Den Bosch is het aantal keer dat het ongedierte gezien is verdubbeld. De rattenbestrijder zegt dat het op een heuse plaag begint te lijken.