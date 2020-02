IJzeren Man Vught moet illegale parkeersituatie terugdraaien óf met een héél goed verhaal komen

Lichtgeven­de muur op Bossche Markt; wat schuilt daarachter?

12:24 DEN BOSCH - Gewoonlijk trekt het verlichte stadhuis op de Bossche Markt 's avonds veel bekijks. Maar nu eist even verderop café In de Kleine Werelt alle aandacht op met een flitsende lichtshow . De Oeteldonkse kleuren rood, wit en geel hebben de overhand. ,,De Korte Putstraat en de Snellestraat pakken uit met carnaval. Wij hopen hiermee de Markt wat meer in de picture te krijgen’’, zegt Maarten Prinsen.