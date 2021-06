IJzeren paaltje schiet omhoog tegen Carterpan van politieauto in Vught

Proef met tien voetbalvel­den aan zonnepane­len op Rosmalense Plas, 46 hectare aan panelen langs A59 in Rosmalen en in Dungense Polder

11 juni DEN BOSCH - De proef met zonnepanelen op water die Den Bosch wil doen, kan op de Rosmalense Plas gehouden worden. Bovendien zijn er acht locaties in de Dungense Polder en in Rosmalen, Vinkel en Kruisstraat waar zonnevelden of panelen in het landschap of in een geluidsmuur langs de snelweg kunnen komen.