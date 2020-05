‘Ik ben het ... Jos’, fluistert hij vanachter zijn mondkapje

Personeel dat lijkt op marsmannetjes: als er corona heerst op de afdeling zijn ze gehuld in witte pakken. Mondkapjes op, uit voorzorg. En dan gaan deze bekende gezichten in het verpleeghuis soms ook nog schuil achter een beschermingsbril. Voor ouderen met dementie een bittere pil. ,,Die bekende glimlach was verdwenen.’’

Jos Verhagen was vrijwel onherkenbaar. Wekenlang. Door corona moest hij zich ‘schuilhouden’ achter een mondkapje, een spatbril, droeg hij een plastic schort of overall, én had hij handschoenen aan. En dat op een afdeling met dementerende ouderen. Die sowieso al gevoeliger zijn voor sfeer en voor wie persoonlijk contact zowat van levensbelang is.

‘Eigenaardige marsmannetjes’

Verhagen is verzorgende en werkte op de psychogeriatrische cohortafdeling van woon-zorgcentrum Nieuwehagen, aan de rand van de Bossche binnenstad. Een tijdelijke afdeling, speciaal voor bewoners die besmet waren met het coronavirus. ,,Bewoners vonden het vreemd dat het zorgpersoneel er opeens zo bijliep. Ze wisten niet meer wie we waren. Die bekende glimlach was verdwenen, net als andere vormen van mimiek. Gelukkig waren ze niet bang voor ‘die eigenaardige marsmannetjes’. Sommigen herkenden mijn stem. Degenen die mij niet meer konden thuisbrengen, heb ik telkens meteen op hun gemak proberen te stellen. Hallo, ik ben Jos, je weet wel ...”

Quote Bewoners vonden het vreemd dat het zorgperso­neel er opeens zo bijliep. Ze wisten niet meer wie we waren Jos Verhagen, Verzorger woon-zorgcentrum Nieuwehagen

De geïsoleerde afdeling is inmiddels ontmanteld, omdat er geen coronabesmette bewoners meer zijn. Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen - enkele uitzonderingen daargelaten - voorlopig weer de kast in. Maar, benadrukt Verhagen: ,,Wanneer bewoners coronaverdacht zijn, nemen we wél alle voorzorgsmaatregelen. Bijvoorbeeld als blijkt dat ze koorts en weinig zuurstof in hun bloed hebben. Hetzelfde geldt als we nog te maken krijgen met nieuwe bewoners; die moeten eerst twee weken in quarantaine.’'

Beschermingsmiddelen

Beschermingsmiddelen waren dan noodzakelijk, het maakte het werk zwaarder. ,,In een zorginstelling is het door de bank genomen al vrij warm. Met het dragen van zo’n noodzakelijke outfit mag je er gerust vijf graden bij optellen. Ik voelde me geen enkele keer onbeschermd. Bij BrabantZorg hebben we nooit gebrek gehad aan middelen. Een enorm contrast met de situatie bij veel andere zorginstellingen in het land.”

De afgelopen weken waren ‘soms best heftig’, zegt Verhagen. Maar hij kijkt er met een goed gevoel op terug. ,,We hebben met z’n allen hard gewerkt.’'

Quote bij een eventueel nieuwe besmet­tings­golf weten we beter dan voorheen hoe we het best kunnen handelen. Bovendien fijn om te weten dat die marsmanne­tjes niet als bedreigend gezien worden Hanneke van der Steen-Robben, Verzorger woonzorgcentrum Noorderkroon

Lieve stem

Zijn collega Hanneke van der Steen-Robben werkt bij woonzorgcentrum Noorderkroon, ook onderdeel van BrabantZorg, in de wijk Haren-Donk-Reit. Ze heeft soortgelijke ervaringen. ,,Het spreekt voor zich dat het voor bewoners onprettig is als ze je niet herkennen. Daarom is het van belang hoe ze je stem ervaren. Zodra ze horen dat-ie ‘lief’ is, is er weinig aan de hand. Bange bewoners? Die heb ik eerlijk gezegd niet meegemaakt.’'