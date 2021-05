‘Ik moet toch ook eten?’ Leerlingen Maurick College zorgen voor drukte bij supermarkt Vught

Omwonenden verzetten zich tegen komst van tweede Jumbo City in binnenstad Den Bosch

19 mei DEN BOSCH - Omwonenden en supermarktketen Jumbo staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om het vestigen van een Jumbo City aan de Hinthamerstraat in Den Bosch. Jumbo wil een tweede vestiging openen in de binnenstad, naast de al bestaande in de Visstraat, maar omwonenden vrezen voor verschillende vormen van overlast.