‘Ik wil ook de jongeren betrekken bij de historie van 's-Hertogenbosch’

Waar de Oeteldonkse kleuren precies voor staan. Wanneer de eerste Bossche krant verscheen. Waar Napoleon logeerde tijdens zijn bezoek aan de stad in 1810. Zomaar wat historische wetenswaardigheden die Jaap Hardeman (48) onder de naam De Boschloog de wereld in twitterde.

Jongeren

,,Ik heb Boschlogie gevolgd en merkte dat er nog vrij weinig gebeurde op social media. Het is mijn doel om zo ook de jongere generatie te betrekken bij wat er allemaal in Den Bosch is gebeurd. Op een laagdrempelige manier.”

Kort

Dus struint Hardeman in zijn vrije uurtjes door zijn rijke verzameling geschiedenisboeken, op zoek naar leuke gebeurtenissen die zijn te vatten in 140 tekens. ,,Je kunt inmiddels langere verhalen kwijt op Twitter, maar ik houd het liever kort.”

Zijn favoriete feitje? ,,In het Bossche Broek kun je je nog best aardig voorstellen hoe het in de middeleeuwen moet zijn geweest, hoe mensen via de vestingmuren de stad binnenkwamen. Toen was het dus zo dat mensen aan de geur konden inschatten hoe ver het nog was tot het centrum, omdat alles in de Binnendieze werd gegooid en ook moeilijk kon wegstromen. Je moet jezelf eens voorstellen hoe sterk het geroken moet hebben als je kunt zeggen: het is nog een half uurtje tot de stad.”

Tweekeerbellen

De fascinatie voor de Bossche geschiedenis is best opmerkelijk gezien het feit dat Hardeman pas in 1995 naar Brabant is verhuisd. ,,Ik heb in Nijmegen en Arnhem gestudeerd, toen heb ik met vrienden een kroeg gekocht. Uiteindelijk zijn we er ook eentje in Den Bosch begonnen: Tweekeerbellen in de Snellestraat. Daarom moest ik hier ook gaan wonen en ik vond het gelijk een fijne, historische stad. Wat ik ook mooi vond: hier zie je ook ouderen op de terrassen en in de cafés. Veel meer dan in Nijmegen en ook Breda.”

Geschiedenis is hobby

De kroegen heeft hij al lang geleden verkocht, inmiddels is Hardeman ondernemer. ,,Ik werk veel met start-ups en ben nu vooral bezig met breinmetingen. En de Bossche geschiedenis blijft mijn hobby. Af en toe geef ik ook een rondleiding door de stad.”

Trots op...

“Ik heb een tijdje in Amsterdam gewerkt, dan kwam ik vrijdagmiddag terug op het station en deed daar boodschappen bij de Albert Heijn. Dan liep ik via de Uilenburg en Markt naar mijn huis in de Muntelstraat, maar dan kwam ik regelmatig vrienden tegen op het terras. Het is me vaak gebeurd dat ik dan thuiskwam zonder boodschappen, omdat ik ze was vergeten in het café. Ik ben echt verliefd geworden op de sfeer in deze stad.”