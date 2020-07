DEN BOSCH - Als alleenstaande moeder in de ziektewet heeft Anna niet het geld om haar kinderen naar een sportvereniging of muziekles te sturen. Ze wordt geholpen door Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het fonds verwacht de komende periode meer aanmeldingen vanwege de coronacrisis. ,,Het is niet niks om te moeten erkennen dat je het financieel niet kunt bolwerken.”

Als kind kreeg de 35-jarige Anna vroeger van huis uit mee dat het belangrijk was om aan sport te doen of cultureel actief te zijn. ,,Ik heb daar ontzettend van genoten, vrienden gemaakt en leren omgaan met winst en verlies", zegt ze.

Als alleenstaande moeder in de ziektewet heeft zij niet de financiële middelen om haar twee kinderen wekelijks te laten sporten of naar muziekles te sturen.

Kickboksen

Toch gaat haar 8-jarige zoon elke week naar de kickbokstraining en volgt haar dochter van zeven jaar musicalles. Anna wordt bijgestaan door het Jeugdfonds Sport & Cultuur 's-Hertogenbosch-Vught. Het fonds betaalt het lesgeld of contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om aan een sport of culturele activiteiten te doen.

Meer aanvragen door coronacrisis

De zoon en dochter van Anna zijn niet de enige kinderen in Den Bosch en Vught die in armoede opgroeien. Volgens het Jeugdfonds Sport & Cultuur gaat het om 2700 kinderen in Den Bosch en 320 in Vught. Het is acht procent van het totaal aantal kinderen. Hoewel er nog geen cijfers bekend zijn, verwacht het fonds dat de cijfers het komende jaar zullen toenemen, doordat meer mensen door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen.

Quote Laatst liep ik met haar door de stad toen ze zwaaide naar een groep kinderen die ze kent van de musicalles Anna

Schamen

Anna wordt al ruim drie jaar ondersteund door het fonds. ,,Het begon met de zwemlessen op de basisschool", herinnert ze zich. ,,Ik zat met mijn handen in het haar: hoe moest ik dat in hemelsnaam gaan betalen?" Om hulp durfde de moeder uit Den Bosch in eerste instantie niet te vragen. Ze schaamde zich ervoor dat ze het niet breed had.

Volledig scherm Het schaamtegevoel is voor mensen een belangrijke reden om niet aan de bel te trekken, weet Fred Timmermans als bestuurslid van Jeugdfonds Sport & Cultuur. © Thinkstock

Het schaamtegevoel is voor mensen een belangrijke reden om niet aan de bel te trekken, weet Fred Timmermans als bestuurslid van Jeugdfonds Sport & Cultuur. ,,Ik begrijp het. Het is niet niks om te moeten erkennen dat je het financieel niet kunt bolwerken." Het is de reden dat een bijdrage van het fonds niet door de kinderen of ouders zelf wordt aangevraagd, maar door een intermediair, zoals een leraar, buurtcoach of schuldhulpverlener.

Lood in de schoenen

Met lood in haar schoenen klopte Anna de eerste keer bij de leerkracht van haar dochter aan. Niet alleen de zwemles moest betaald worden. De school vroeg ook een vrijwillige ouderbijdrage en geld voor het schoolreisje van de kinderen. De leerkracht wees haar niet alleen op Stichting Leergeld, dat zorgt dat kinderen onder andere op school kunnen meedoen, maar vroeg ook of ze al van het bestaan van Jeugdfonds Sport & Cultuur had gehoord.

Het fonds betaalt 325 euro per jaar voor de musicallessen van haar dochter en 225 euro voor de kickbokstrainingen van haar zoon. Zelf legt ze 80 euro per jaar bij voor de kickbokstrainingen. ,,Zonder het fonds zouden mijn kinderen niet kunnen sporten en kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. Dat was ten koste gegaan van hun sociale en fysieke ontwikkeling."

Quote Zonder het fonds zouden mijn kinderen niet kunnen sporten en kunnen deelnemen aan culturele activitei­ten Anna

Realiteit

Bestuurslid Timmermans merkt dat de hoeveelheid aanvragen de laatste weken oploopt. Al voegt hij daaraan toe dat het ieder jaar rond de zomerperiode drukker is, omdat in augustus het nieuwe seizoen begint. Hij verwacht in september of oktober de invloed van de coronacrisis te zien. Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het geld direct over naar de vereniging om zeker te weten dat het geld goed gebruikt wordt.

Volledig scherm Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het geld direct over naar de vereniging om zeker te weten dat het geld goed gebruikt wordt. © thinkstock

Anna is de drempel van schaamte over, al blijft ze het soms lastig vinden om met de realiteit geconfronteerd te worden. ,,Mijn kinderen hebben vrienden van wie beide ouders goed verdienen. Dan leg ik mijn zoon en dochter uit dat ik, in tegenstelling tot de ouders van hun vrienden, niet alles kan kopen omdat ik minder geld heb. Ik ben daar heel open en eerlijk over omdat ik wil dat mijn kinderen weten waarom ik bepaalde keuzes maak."

Quote Mijn kinderen hebben vrienden van wie beide ouders goed verdienen Anna

Des te meer geniet ze ervan als ze haar zoon fanatiek bezig ziet tijdens de kickbokstraining. Of wanneer haar dochter nieuwe contacten opdoet bij de musicalles en opgaat in haar rol. ,,Laatst liep ik met haar door de stad toen ze zwaaide naar een groep kinderen die ze kent van de musicalles. In het begin vond ze het heel spannend om naar de lessen te gaan, nu vindt ze het leuk om de andere kinderen te zien. Door dingen te doen, overwinnen kinderen ook angsten."

Winst en verlies

Daar sluit Timmermans zich bij aan: ,,Sporten of culturele activiteiten ondernemen is niet alleen vanuit fysiek oogpunt belangrijk. Ook op sociaal en mentaal vlak ontwikkelen kinderen zich. Zij leren hoe ze zich moeten bewegen in een groep leeftijdsgenoten en krijgen bijvoorbeeld te maken met winst en verlies."

Jeugdfonds Sport & Cultuur maakte het in 2019 voor 1060 kinderen in Den Bosch en 111 kinderen in Vught mogelijk om mee te doen aan sport- of cultuuractiviteiten. Met terugwerkende kracht is Anna blij dat ze drie jaar geleden naar de leerkracht van haar dochter is gestapt. ,,Ik wil dat mijn kinderen net zo van hun sport en musicalles genieten als dat ik vroeger heb gedaan."

Om redenen van privacy is de naam van Anna gefingeerd. Haar echte naam is bekend bij de redactie.