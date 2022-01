Illegaal bed and breakfast en tientallen kilo's hennep aangetroffen bij controle in Den Bosch

Horeca slaat alarm bij burgemees­ter Mikkers: ‘Bouw deze lockdown zo snel mogelijk af’

DEN BOSCH - De voorzitters van Koninklijke Horeca Nederland afdelingen Den Bosch, Rosmalen, Nuland en Vinkel maken zich ‘veel zorgen over de huidige situatie en wat een eventuele verlenging van de lockdown tot gevolg heeft’. Dat schrijven zij in een brief aan de Bossche burgemeester Jack Mikkers.

11 januari