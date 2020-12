Illegaal vuurwerk inleveren voor oliebollen: ‘Waarom niet?’

DEN BOSCH - Je levert illegaal vuurwerk in en je krijgt als bedankje een paar oliebollen voor. ,,Waarom niet?’’ Die schriftelijke vraag stelt Judith Hendrickx ( De Bossche Groenen) aan de gemeente Den Bosch. Hendrickx pleit er voor om illegaal vuurwerk (maximaal 25 kilo per persoon) in te leveren zoals dat ook is gebeurd in Alkmaar. Vergelijkbare acties zijn gepland in onder meer Utrecht, Rotterdam en Amsterdam.