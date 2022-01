Illegale B&B aangetroffen in Den Bosch, sauna op moment van inval in gebruik door gasten

Honden houden huis in de Duinen; minimaal vijf reeën lopen fatale verwondin­gen op

Natuurmonumenten is het spuugzat. Loslopende honden hebben in de Loonse en Drunense Duinen alweer vijf reeën aan een voortijdig einde geholpen. ,,Waarschijnlijk zijn het er meer ... we vinden ze lang niet allemaal.”

12 januari