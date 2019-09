Illegale bomenkap: Bisdom moet van gemeente minimaal twee bomen herplanten op dezelfde plek

Ook Haaren steunt oprichting Van Gogh Nationaal Park

11:42 HAAREN - Voorlopig krijgt Van Gogh Nationaal Park van de gemeente Haaren het voordeel van de twijfel. En 10.000 euro om de oprichting mee mogelijk te maken. Eerder gaf onder meer de gemeente Boxtel hier al eenzelfde bedrag voor. De kanttekening van de gemeente Haaren - en de vier buurgemeenten die over ruim een jaar elk een Haarens dorp overnemen - is simpel: we blijven alleen meedoen als Van Gogh Nationaal Park niet een apart opererende club wordt.