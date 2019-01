Illegale handelaar gepakt in Den Bosch: dozen vol neppe Nike-schoenen

UPDATE Gaslek en waterover­last omgeving Rozen­straat in Rosmalen nog tot 21.30 uur

19:54 ROSMALEN - In de Rozenstraat in wijk 't Ven in Rosmalen is woensdagmiddag een waterleiding gesprongen en een gasleiding gaan lekken. Bewoners van de Rozenstraat en Asterstraat zitten daardoor woensdagavond mogelijk zonder water. Ook kan het zijn dat er minder water of bruin water uit de kraan komt. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 21.30 uur.