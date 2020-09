Improviseren tijdens jaarlijkse herdenking van oorlogstransporten van september ‘44 in Vught

VUGHT - ,,We hebben zijn mobiele nummer, maar Donner heeft zijn voicemail aan”, zegt de organisatie. Locoburgemeester Peter Pennings kijkt op zijn horloge. Het is ruim over elf. De stille tocht naar het Sachsenhausen-monument in het Reeburgpark kan niet langer wachten. Dan maar zonder de oud-minister en president van de Oorlogsgravenstichting.

Het is vrijdag improviseren geblazen bij de jaarlijkse herdenking van de laatste deportaties van het kamp in Vught naar de concentratiekampen Ravensbrück en Sachsenhausen. Begin september 1944 waren de Duitsers rond Dolle Dinsdag in paniek. Het kamp in Vught moest snel leeg; de sporen uitgewist. Van de drieduizend gevangenen die ‘spoorslags’ naar Duitsland werden getransporteerd, overleefde ruim de helft de oorlog niet.

Communicatiefoutje

De stoelen voor de ruim vijftig gasten staan vrijdag op corona-afstand, het muzikale intermezzo gaat niet door omdat een muzikant in quarantaine moet en hoofdgast Donner is te laat door een communicatiefoutje.

Merel (11) en Ariane (11) van basisschool De Springplank moeten dus eerder dan gedacht hun gedicht voordragen. ,,Het leven gaat door. Mensen houden stand. Maar ik zal nooit vergeten wat er gebeurd is in dit land”, leest Ariane van papier.

,,We vonden het niet zo vervelend dat we eerder moesten”, zeggen de meiden even later. ,,We hadden flink geoefend; waren er helemaal klaar voor.”

Minister van Staat Piet Hein Donner sprak jong en oud toe.

Schrikbewind

Halverwege de ceremonie meldt Donner zich bij de herdenking. ,,Excuses. Ik had niet het juiste tijdsschema”, legt hij na het stiltemoment van twee minuten aan het begin van zijn speech uit. ,,We vieren dat het 75 jaar geleden is dat we werden bevrijd van een schrikbewind waarin mensenlevens niet telden, mensen tot nummer werden gemaakt om ze uit te buiten of ze zelfs als ongedierte te verdelgen. (...) Vijfenzeventig jaar; de jongsten van toen zijn de oudsten van nu. Degene die het aan den lijve hebben ondervonden zijn er vrijwel niet meer.”

Donner richt zich tot de kinderen van De Springplank: ,,Jullie zullen de herinneringen aan de oorlog door moeten geven. (...) Als de dingen die erg zijn worden vergeten, is de kans groot dat ze opnieuw gebeuren.”

Ariane en Merel snappen het.

,,De oorlog moet herinnerd worden”, zeggen ze na de kransleggingen. ,,De Springplank heeft dit monument geadopteerd. We komen hier elk jaar met een groep. Oorlog is heel erg. Als we straks mama zijn vertellen we onze kinderen zeker iets over de oorlog”, nemen ze zich voor.