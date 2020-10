IMvest Schijndel gaat monumentaal schoolgebouw in Vught herontwikkelen

Waterpeil Groote Wielen nadert kritische laagste punt: water aangevoerd met pomp

27 september 1.44 meter boven Nieuw Amsterdams Peil. Dat was vrijdagochtend het waterpeil gemeten in de Groote Wielen. Amper 4 centimeter boven de kritische ondergrens. Ook in de Bossche waterwijk bij uitstek hebben ze last van de droge zomer en het lagere grondwaterpeil. Niet verzuipen, maar pompen is het devies.