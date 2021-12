In Berlicum getrainde hond Power vond lichaam Bossche vrouw in kanaal: ‘Power sprong er in het nest al tussenuit’

Een dichter die viraal gaat in lockdown­tijd: ‘Blijkbaar is er behoefte aan troost’

Wie in deze wankele tijden woorden als een warme deken om zich heen wil slaan, er door getroost wil worden, gerustgesteld of anderzins, kan terecht in de poëzie. Juist nu in lockdowntijd merken dichters dat ze met hun schepsels een gevoelige snaar raken.

25 december