In Bossche abortuskliniek kan voortaan ook man worden gesteriliseerd

De samenwerking is gezocht door abortusarts Sandra Kroeze, directeur van het vrouwencentrum in Den Bosch. ,,Ze kreeg steeds meer vragen over mogelijkheden tot sterilisatie", zegt woordvoerder Melanie Schaap van Andros Clinics dat in Nederland vier vestigingen heeft. ,,We hebben gekeken wat mogelijkheden waren om daaraan tegemoet te komen. Wij gaan in Den Bosch op één dag in de week sterilisaties uitvoeren.”