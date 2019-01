In de Haverleij in Engelen is ijsbaantje in de maak: ‘Maar nog even geduld’

Wachten

Gooit sneeuw roet in het eten?

Het ijsbaantje is een initiatief van de Bestuursraad Engelen/Bokhoven. Vorig jaar had de raad al een verzoek ingediend of er bij eventuele vorst een ijsbaan kon komen. Vanwege de droogte vorig jaar was het nog even spannend of het Waterschap een vergunning zou verlenen. Maar die is net binnen en is er een ijsbaan in de maak.