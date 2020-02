In de huiskamer van de Oeteldonkse Klets is er geen plaats voor strijd

‘Weermanne­tjes’ van carnavals­clubs houden weerbe­richt met angst en beven in de gaten

8:00 Er wordt een nat en onstuimig carnavalsweekend voorspeld. Ellen rammelt aan de deur. De carnavalsclubs houden de weerberichten nauwlettend in de gaten om te bepalen of de optochten wel door kunnen gaan. ,,Op zich is windkracht vijf, zes niet zo'n probleem. Het zijn vooral die rukwinden die gevaarlijk zijn.”