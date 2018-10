In de rij bij de Brabanthallen om gratis deukjes weg te halen

In de Bossche Brabanthallen de verzekeraar ook zaterdag de Kleine Deukjes Dagen. Klanten mogen gratis drie kleine deukjes uit hun auto laten halen. Buiten worden appels uitgedeeld aan de bestuurders en er staat een bandje in de regen te spelen. Maar binnen is pas het echte feest.

In de hal staan de auto's in lange rijen waar schademonteurs ze onder handen gaan nemen. Twee bandjes spelen verzoeknummmers. ,,We gaan hier in twee dagen zo'n 2300 auto's uitdeuken’’. zegt een woordvoerster.

Ook Joke van den Broek uit Cuijk is positief over het evenement. Zij laat haar Kia uitdeuken. ,,Geweldig hoe het aangekleed is, ik sta er van te kijken dat er zoveel vermaak is. Het is al mooi dat ze je deukjes wegwerken, maar er is ook nog vertier. En de koffie is ook lekker, wat willen we nog meer.‘’