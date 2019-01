In de roos in Den Bosch moet ergens anders: maar waar in Zuid?

DEN BOSCH - Ze hangen deze maandagmiddag niet met de benen buiten maar het is toch behoorlijk druk in lunchcafé In de roos in Den Bosch-Zuid. Het opdwarrelende stof van de aangekondigde sluiting op 1 juli is inmiddels neergedaald. Vooral de vraag: wat na 1 juli houdt de gemoederen nu bezig.

Bijvoorbeeld die van de cursisten Spaans en Frans die deze maandag hun les hebben. In vergaderruimte 2 op de eerste verdieping ziet een groep van tien cursisten van de groep Frans voor gevorderden elkaar wekelijks. Deze maandag bespreken ze in hun beste Frans de recente toespraak van president Emmanuel Macron. Die daarin onder meer ingaat op de demonstraties (en vernielingen) van les gilets jaunes, de gele hesjes.

Tegen half drie is de les voorbij. De cursisten willen in het cafégedeelte van In de roos onder het genot van trois café, quattre thé et deux cappuchino best even van de mondiale problematiek afdalen naar de werkelijkheid van Zuid. ,,Heel jammer", vinden de vrouwen de aangekondigde sluiting. De meesten hebben het helemaal niet zien aankomen. Sommigen volgen al meer dan 20 jaar Franse les, maar niet alleen in Den Bosch-Zuid. Ze begonnen ooit in Boschveld, toen nog onder regie van welzijnsinstelling Divers. En paar cursisten komen uit Schijndel, Boxtel en Sint-Michielsgestel. ,,Ook omdat het hier zo lekker goedkoop is", bekennen ze eerlijk.

Schoolgebouwen verkocht

Verkassen zou voor verschillende cursisten niet zo'n probleem zijn, maar waar naartoe? De gemeente heeft de meeste leegstaande schoolgebouwen ook al verkocht. En: achter en naast het lunchcafé kun je in ieder geval nog parkeren. Tenminste, als niet alle plekken 's morgens vroeg al zijn ingenomen door forenzen die op hun vouwfietsje naar het werk karren.

Op de vliering overleggen een aantal leden van de wijkraad Zuid en andere actieve bewoners over het komende evenement Lente in de wijk. Dat kan in nog doorgaan. ,,Maar waar moeten we daarna heen", zegt Nel Kluijtmans. ,,Er is hier in de wijk verder niets aan ruimte. En de Gestelseweg oversteken is voor de meesten te ver. Daar in de school is overdag ook geen ruimte, terwijl bijna alle activiteiten van In de roos overdag zijn.”

In de tuin werken

Albert Thomassen (61) is al bijna vanaf het begin kok van In de roos. ,,De sluiting is geen verrassing, we wisten het al een jaar of twee. Zeker toen het plan van Zayaz, waarin ook een nieuw lunchcafé was opgenomen, niet doorging.” Albert kan vermoedelijk na 1 juli wel als kok terecht in andere lunchcafe’s van Cello. Het is de vraag of hij dat nog wil, na zoveel jaar horeca. Werken met Cello-cliënten zeker wel, zegt hij. ,,Misschien nog gewoon een paar jaar in een tuin werken.”

Doodzonde

Eline van Lith die in 2004 In de roos begon, ziet aan de andere kant van de stad met lede ogen de sluiting komen. Het had niet gehoeven, denkt ze. ,,Doodzonde! Het heeft te maken met gebrek aan ondernemerschap. Als je zoiets moet je er als ondernemer in gaan zitten. Cello is te veel zorginstelling en geeft prioriteit aan zorg.”