In de tent bij herdenking Auschwitz-bevrijding, een bijzondere ervaring voor studenten uit Vught en Haarsteeg

Rechter veroor­deelt Bossche­naar voor in lift duwen van medewerker BrabantWo­nen en afpakken van sleutels

19:33 DEN BOSCH - ,,We gaven elkaar een hand en ik dacht dat het klaar was. Maar elf maanden later stond de politie op mijn stoep omdat aangifte tegen mij was gedaan.’’ Een Bosschenaar (46) ergerde zich maandag flink tijdens een rechtszaak waarbij hij terecht stond na een incident met een medewerker van woningcorporatie BrabantWonen.