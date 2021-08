In de voetsporen van Lakota-indianen op minicamping in Gewande

ZOMERSERIEGEWANDE - Vind je overnachten in een standaard hotel te gewoontjes? Wat dacht je dan bijvoorbeeld van slapen in een tipi op minicamping Ter Drucht in Gewande?

„Veel mensen voelen op deze camping meteen dat ze in een goede vibe zitten. Ze vinden het hier lekker chill. Vooral ook vanwege het alternatieve en kleinschalige karakter. Er is in Gewande volop ruimte voor rust, maar ook voor contact”, zegt eigenaar Marike Kooijker (46) van minicamping Ter Drucht. ,,Aan dit soort initiatieven is steeds meer behoefte. Het is een manier van kamperen zonder dat het commerciële aspect overheerst. Dit concept berust voor een groot deel op vertrouwen.”

‘Bijzondere business’

„Voor mezelf is dit een bijzondere business; het is mijn werk, maar zo voelt het niet. Dit is het vierde seizoen alweer. We zijn ooit rustig begonnen. Langzaam maar zeker ontstond er meer reuring. Ook door mond-tot-mondreclame van passerende wandelaars en fietsers op de dijk. Liefhebbers van het Maarten van Rossumpad en de internationale Maasfietsroute, om maar eens wat te noemen. We zitten nu regelmatig vol.”

Volledig scherm De jeugd vermaakt zich prima op de trampoline bij minicamping Ter Drucht in Gewande. © Chris Korsten

Reu Casbah 300

Op een halve hectare waar veel oog is voor duurzaamheid, is ruimte voor zo’n vijftien kampeerplekken voor gasten die overnachten in hun eigen tent, camper of caravan. Een verblijf in een authentieke Reu Casbah 300 - caravan uit 1965 met een pop-updak van plexiglas behoort ook tot de mogelijkheden.

De eyecatcher op het terrein is ongetwijfeld de kegelvormige tipi. De tent is uitgerust met een frame van stokken van een meter of 6 hoog. Het model is rechtstreeks ontleend aan de voormalige onderkomens van de nomadische Lakota-indianen, die op de prairie van de Great Plains in Noord-Amerika leefden.

Volledig scherm Een kijkje in de tipi. © Marc Bolsius

„De bizonhuiden zijn vervangen door katoen”, legt Kooijker uit. ,,De verschillen met de echte tipi’s zijn minimaal. Bovenin is een rookgat dat met lijnen open en dicht kan worden gemaakt. In het midden van de tipi is een open vuurplek waar onder meer kan worden gekookt. De warmte blijft normaal gesproken goed hangen. Je moet wel met beleid stoken, vuur op kniehoogte is vaak te heftig”, zegt de eigenaar van Ter Drucht.

„Slapen kan op ‘non-glamping’-veldbedden, die prima bij het interieur passen”, vervolgt ze. ,,Mocht je het ’s nachts te koud krijgen, dan zijn er altijd vuurbestendige wollen dekens beschikbaar. Jezelf omrollen in een synthetische slaapzak is ten zeerste af te raden. Opspringende vuurvonkjes mogen immers nooit onderschat worden.”

De prijs voor een overnachting in de tipi is vanaf 55 euro, de reguliere campingplaatsen zijn 8 euro per persoon.