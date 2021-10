‘IN DE ZAAL’ van JCV gaat verder dan het belang van een tafeltennisbatje, ‘de trots op een Vughtse club’

Nee het is geen jubileumboek, benadrukt Wagenaars als hij uitlegt wat ’IN DE ZAAL’ wél is. ,,Het is een hommage, niet alleen aan de spelers, maar vooral aan de mensen eromheen.’’



Misschien moet de in 1956 in Vught geboren Wagenaars dan maar even uitleggen hoe dat zo komt. In 2010 laat de oud-speler na een aanvaring begin jaren tachtig zich voor het eerst weer zien bij het 60-jarig bestaan van JCV. ,,Dan kom je mensen tegen die hele levens te vertellen hebben.’’ Dat leidt niet direct tot een boekwerk van 256 pagina’s dat tot in de haarvaten van de club duikt.