In Den Bosch betrapte illegale taxichauffeurs moeten terecht staan: Kans op boete van 4.300 euro

Bosch lid (28) van Au­di-ben­de opgepakt na plofkraken in Duitsland: criminelen bliezen 54 geldautoma­ten op

12:14 DEN BOSCH - De politie heeft twee mannen opgepakt die worden verdacht van het plegen van plofkraken in Duitsland, in de grensregio met Twente. Eén van hen is een 28-jarige Bosschenaar. De verdachten zijn volgens de politie lid van de Audi-bende, die al jaren tal van plofkraken pleegt op geldautomaten in Duitsland.