In Den Bosch geen strenge controle op scheiden afval: hier mogen de kattendrollen wél in de groene kliko

Burgemees­ter Vught houdt zijn hart vast, transport met gevaarlij­ke criminelen moet stoppen; Van de Mortel vanavond bij Een Vandaag

11:32 VUGHT - Burgemeester Roderick van de Mortel van Vught is groot voorstander van een extra beveiligde rechtbank bij de gevangenis in Vught. Hij wil dat er een einde komt aan de zwaar beveiligde transporten met gevaarlijke topcriminelen. Hij lichtte zijn plannen eerder al toe in deze krant. Vanavond doet hij dat in het televisieprogramma Een Vandaag.