In dit studentenhuis is iedereen altijd welkom: ‘We zijn allemaal chill, dus krijgen niet snel gezeik’

Den Bosch, het is misschien geen studentenstad bij uitstek. Toch leek het de Utrechtse Kim Verkerk juist het allerleukst om in de Brabantse hoofdstad te gaan studeren. Dat deed ze dus. En kwam in ‘één van de gezelligste Bossche studentenhuizen terecht’: B33. Het ligt vlak bij het station en iedereen is eigenlijk altijd welkom, is de korte samenvatting van Verkerk. ,,Oh ja, en we staan ook wel een beetje bekend als ‘vies huis’, maar dat hoort er een beetje bij, toch?”

Ze wonen er met zijn achten. Drie meiden: Kim, Lisanne, Romena. En dan nog vijf jongens. Gijs, Lucas, Floris, Thijs en Harm. Allemaal lid van dezelfde vereniging: Animoso. Ze zijn ‘close’, dat is niet in ieder studentenhuis zo. Een paar wonen er al zo’n 4 of 5 jaar, de oudste is 27. ,,Best oud om in een studentenhuis te wonen, besef ik me nu”, lacht Kim.

Quote We zijn allemaal best wel chill, dus we krijgen niet zo snel gezeik met elkaar Kim Verkerk

Ieder zijn rol

,,Ik denk dat we eigenlijk allemaal wel vrienden zijn, ja. Al doe ik met de andere meiden het meest. We hebben ook dezelfde vriendinnen.” De studenten delen de keuken, de douche en de tuin, die ze samen pimpten met een ergens opgepikte, ‘hele lelijke’, bank. Een gezamenlijke woonruimte, die is er niet echt. Maar ze zitten wel vaak in de kamer van Lisanne.

Ze vervolgt lachend: ,,Die is het meest opgeruimd en is een echte gastvrouw.” Iedereen heeft een eigen rol in huis. Een paar voorbeelden: Gijs is de vader des huizes. Lucas is de regelfee, de ritselaar. En ze zijn allemaal ‘een klein beetje lui’.

Muizen

Het is vaak druk in het huis. Als iedereen er is, en de aanhang ook, zijn er zo’n 10 tot 15 man. Zo’n drie tot vier keer per dag wordt er iets te eten besteld. Huisdieren hebben ze niet op B33, ‘alleen muizen’.

Samen borrelen, samen eten, samen stappen ook, kletsen, en tv kijken. First Dates kijken ze graag met zijn allen. Liefdesrelaties tussen huisgenoten, die zijn er momenteel in elk geval niet. Want de meiden zijn dan misschien allemaal single, de jongens hebben een vaste vriendin. Ruzies en irritaties zijn er niet of nauwelijks. ,,We zijn allemaal best wel chill”, vindt Kim, ,,dus we krijgen niet zo snel gezeik met elkaar.”