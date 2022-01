In een bolletje wonen en schoolles in een kubus, jong en waardevol voor Den Bosch

DEN BOSCH - Oude historische panden genoeg, of het nu uit de late Middeleeuwen is of uit de zeventiende of achttiende eeuw. Maar hoe zit het eigenlijk met de gebouwen uit de jongste tijd? Den Bosch wil er een aantal op de gemeentelijke monumentenlijst. Zoals de bolwoningen op de Maaspoort en een aantal schoolgebouwen in de wijk Zuid.