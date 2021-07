In een contrabas de rivier over, ja of nee? Film Expeditie Orkest van philharmonie zuidnederland beantwoordt vragen van kinderen

Bossche politiek: Huis73 is steun van bijna 29 miljoen euro waard

29 juni De Bossche politiek is vrijwel unaniem enthousiast over het om Huis73 aan de Hinthamerstraat toekomstbestendig te maken, ook al kost dat het lieve sommetje van bijna 29 miljoen euro. Niets doen is geen optie, was de commissie Bedrijvigheid maandagavond duidelijk.