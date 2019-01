In garagebox in Den Bosch stonden tientallen jerrycans met drugs-chemicaliën

Verhuurder over chemica­liën in gehuurde garage: ‘We maken er korte metten mee’

18:45 DEN BOSCH - ,,We maken er korte metten mee. Op dit soort huurders zitten we niet te wachten.’’ Dat zegt de verhuurder van het Boxcomplex aan de Bossche Zandzuigerstraat. In een van de garages die het bedrijf verhuurt zijn donderdagochtend tientallen jerrycans en materialen in beslag genomen die kunnen worden gebruikt bij de productie van synthetische drugs.