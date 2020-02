In het Bossche café OokZo! voelt alles veilig en vertrouwd

,,Het voelt hier veilig", zo stelt Dennis. ,,We kennen elkaar, dat is prettig." Monique vindt het fijn om gelijkgestemden te treffen. ,,Een relatie vinden zou hier wel kunnen, maar ik vind vriendschap nog mooier. Ik kijk naar het hart, niet naar uiterlijk of kleding."

Levenstaak

Café OokZo! wil bovenal een veilige ontmoetingsplek bieden voor hun specifieke doelgroep. ,,Daar is nog steeds behoefte aan", onderstreept vrijwilliger van het eerste uur Peter Sleutjes (66). ,,We zijn in 2003 begonnen. Toen was café Dapper er al in Nijmegen en café Oké in Amsterdam, maar in deze regio was er niks. Ik noem het soms mijn levenstaak."

Quote Relaties hoeven hier niet per se te ontstaan, maar we houden het ook niet tegen Stephan Savelberg

In de voormalige Bank van Leening aan de Schilderstraat is het gezellig. Er staan groene banken, roze tafeltjes, een piano en veel planten. Door de boxen schalt carnavalsmuziek. Soms wordt er een spelletje gedaan, maar gezellig kletsen is het belangrijkste. ,,Zeg maar gerust ouwehoeren", lacht Stephan Savelberg (57), eveneens vrijwilliger en werkzaam bij de sociale werkvoorziening van Weener XL. ,,Ik heb geluk gehad, want ik had vroeger een buurjongen waarmee ik het gezellig had, maar een plek als deze, waar je je verhaal kwijt kunt, is nog altijd hard nodig. Relaties hoeven hier niet per se te ontstaan, maar we houden het ook niet tegen."

,,Dat luisterend oor is heel belangrijk", aldus Ruud Maltha (66). ,,Er gewoon zijn. Mensen die verliefd zijn maar daar niet verder in komen, geven we soms tips." Patricia Sterrenburg (43) zet zich samen met haar man al jaren in voor OokZo! ,,Ik ben hartstikke hetero maar heb wel een regenbooghartje. Soms worden we 'papa en mama' genoemd. Dat geeft wel aan hoe goed ze zich hier voelen."

Eigen honk gezocht

Café OokZo! wordt georganiseerd door COC Noordoost Brabant. Sleutjes: ,,We zitten inmiddels een jaar op deze locatie die we huren van Babel, maar een eigen honk zou fijn zijn." De meeste bezoekers van het café zijn rond de veertig. Waar de een tevreden voor zich uit staart, zijn anderen druk in gesprek. De vele versnaperingen vinden gretig aftrek. In een aangrenzend zaaltje leeft Thomas, de partner van Dennis, zich uit op de dansvloer. Dennis: ,,Datingsites als Romeo en Grindr heb ik ook wel geprobeerd, maar zo'n contact verwatert snel. Ik kom liever hiernaartoe."