In het voetbal zijn álle knaken welkom, ook de dubieuze

Vertrek Van Roosmalen kwam voor Vinkelse kerkgan­gers als verrassing

10:37 VINKEL - Sinds het voortijdig vertrek van Pastoor Karel van Roosmalen als invaller voor de, naar Reusel vertrokken David van Dijk, moet Parochie De Goede Herder die uit zes geloofsgemeenschappen bestaat, het doen met twee priesters. Dus haastte pastoor Frits Ouwens zich, na de Heilige mis in de kerk van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans in Vinkel, naar Heesch om ook daar voor te gaan in een viering.