In memoriam Bert van de Kamp bij ‘In gesprek met...’ op Dtv Den Bosch

UPDATE EN VIDEO N65 tóch niet 8 maanden op slot; er komt tijdelijk een viaduct bij spoor Vught

12:56 VUGHT - Er komt alsnog een tijdelijk viaduct in Vught tijdens het omvangrijke werk aan de sporen tussen Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. Aanvankelijk zou de weg van Den Bosch naar Tilburg acht maanden op slot gaan om de ombouw van drie naar vier sporen én het verdiept aanleggen (onder de weg terwijl de sporen nu over de weg lopen) mogelijk te maken. Het viaduct komt ter hoogte van de Rembrandtlaan in Vught.