In nieuw onderzoekslaboratorium bij dataschool JADS in Den Bosch aan de slag met kunstmatige intelligentie

Als milieu voor Den Bosch zo belangrijk is, is fors bezuinigen ‘niet fijn’

17 juni DEN BOSCH - Groene schoolpleinen, uitleg over een klein stadsbos of een avond over de wolf. Activiteiten die in Den Bosch op de tocht staan. Als het milieu zo belangrijk is, is het al helemaal niet de bedoeling om ruim 130.000 euro te bezuinigen op natuur- en milieueducatie. Maar dat hangt wél in de lucht. ,,Kei-jammer.’’