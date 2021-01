In Sint Jozefoord Nuland zijn verpleegkundigen nu de baas

Zwemmen bij zonnevel­den? Den Bosch begint met een proef op een van de recreatie­plas­sen

30 december DEN BOSCH - Aan de Oosterplas of het Engelermeer liggen met uitzicht op een groot zonneveld op het water. Die kans is groot. Er komt in Den Bosch sowieso één proef met zonnepanelen op een van de (recreatie)plassen. Een proef omdat volgens wethouder Mike van der Geld de gevolgen op een rij gezet moeten worden.