In 't Groene Woud kookt tijdens de coronacrisis voor ouderen en minder bedeelden: ‘Er kloppen iedere week meer gezinnen aan’

VUGHT - Kipfilet met kerriesaus, rijst en doperwtjes of hachee met rode kool en aardappelpuree én een toetje. Drie keer in de week bereiden de koks van restaurant In 't Groene Woud tussen de veertig en vijftig maaltijden voor Vughtse ouderen en minder bedeelden. Marion de Koning is er enorm blij mee: ,,Er kloppen iedere week meer gezinnen aan bij onze stichting Mariton.”

De eerste weken hadden Ton en Ellen Pijnenburg even nodig om de ‘klap te boven te komen'. ,,De sluiting van ons restaurant overviel ons", blikt Ton terug. ,,We hebben wat geruimd en gedaan maar al snel zijn we plannen gaan maken over hoe we anderen konden helpen en zijn we belangeloos gaan koken voor ouderen en minder bedeelden. We hebben een heel trouw publiek, veel mensen op leeftijd. Op deze manier wilden we graag iets terug doen.”

Stichting Mariton

Op dinsdag en donderdag kookt Pijnenburg voor de Stichting Mariton, op vrijdag ontvangt de Voedselbank Vught zo'n 45 maaltijden. ,,Zo lang de coronacrisis duurt én het budgettair verantwoord is", zegt Pijnenburg lachend.

Marion de Koning van de Stichting Mariton helpt gezinnen met een klein inkomen maar die net buiten de norm voor de Voedselbank vallen. ,,Tussen de vijftig en vijfenvijftig gezinnen", zegt ze. ,,En er komen er op dit moment wekelijks drie à vier bij. Ook ondernemers die het tijdens deze ‘coronacrisis’ moeilijk hebben omdat ze geen inkomsten hebben maar wel huur en personeel door moeten betalen.”

Drie grote karren fruit en groenten

De Koning is erg blij met de maaltijden van In 't Groene Woud. ,,Een geweldig initiatief. ,,Ons potje begint namelijk leeg te raken. Ik haal voor de boodschappenpakketten wekelijks drie grote karren fruit en groenten en een hoop andere boodschappen. Mensen geven met een briefje in de bus aan waar ze behoefte aan hebben. Wij vullen de tassen en zetten die weer buiten de deur. Contact is nu niet mogelijk. Dat is wel lastig. Normaal gesproken ga ik namelijk eerst met de ‘klanten’ in gesprek om te kijken of ze de pakketten wel echt nodig hebben.”

Voedselbank Vught

Ook de cliënten van de Voedselbank Vught stellen de maaltijden erg op prijs volgens een woordvoerster. ,,Ze hoeven het alleen maar warm te maken en een keer niet te koken. Aan producten hebben wij nog geen gebrek. Wij worden van voedsel voorzien door de Voedselbank Den Bosch en die heeft grote leveranciers zoals de Sligro en Jumbo. We houden de komende tijd wel rekening met een flinke toeloop van het aantal gezinnen dat een beroep doet op de Voedselbank. In Vught zijn dat er op dit moment zo'n 35. Daarnaast geven we 35 hulppakketten uit aan mensen die net buiten de Voedselbank vallen.”