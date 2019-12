In Tapperijke De Koe wordt niet meer getapt

VUGHT - Zaterdag was het voor de laatste keer feest bij Tapperijke De Koe in Vught. De uitbaters konden het café niet langer combineren met hun andere werk.

En wéér heeft een Vughts buurtcafé zijn deuren gesloten. Deze keer niet bij een gebrek aan klandizie, maar doordat de eigenaren van Tapperijke De Koe het café niet langer konden combineren met een 'gewone' baan op kantoor.

Hobby

Frank van Boxtel, die de afgelopen 5,5 jaar samen met Noortje Graaumans De Koe nieuw leven inblies, wilde er dinsdag tijdens het verwijderen van de inventaris van het populaire café niet al te veel over kwijt. ,,Het is mooi geweest. Voor ons was De Koe toch een soort hobby. Bovendien is Noortje in verwachting en dat was een extra reden om er nu mee te stoppen."

Van Boxtel en Graaumans namen De Koe in 2014 over en maakten er weer een bruisend en goedlopend feestcafé van. In het begin waren de deuren alle dagen geopend, later alleen nog op vrijdag, zaterdag en zondag. Vaste bezoekers van De Koe roemen op Facebook de gezelligheid en de vele feesten die er werden georganiseerd, onder andere tijdens Halloween, rondom wedstrijden van Oranje en uiteraard met carnaval.

Gemêleerd publiek

,,De Koe was een café voor mensen van 8 tot 80 jaar. Het publiek was heel gemêleerd. Natuurlijk hadden we onze vaste klanten, maar vooral ook jongeren wisten op vrijdag- en zaterdagavond de Koe te vinden", blikt Van Boxtel terug.

De afgelopen jaren gingen meerdere buurtcafés in Vught dicht, vaak door een gebrek aan klandizie. Modern, de Taxandria Bar en De Stoop waren ooit een begrip in het Vughtse uitgaansleven, maar zijn al jaren gesloten. Waar Vughtse jongeren met het verdwijnen van De Koe in het weekend naartoe trekken, weet Van Boxtel niet. ,,Ik denk naar Den Bosch. Er is in Vught steeds minder te doen voor een wat jongere doelgroep."