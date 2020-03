In tijden van corona is een troostende beer zo gevonden

DEN BOSCH - Beertjes, allemaal beertjes. Talrijke harige knuffels in allerlei soorten en maten koekeloeren momenteel veilig achter het raam de boze wijde wereld in.

De knuffelberen voor het raam zijn het resultaat van de landelijke speurtocht BerenjachtNL, bedoeld om met name kleine kinderen even bezig te houden in avontuurarme tijden van corona.

,,Moet je kijken, drie lieve beertjes bij elkaar”, kraait de 5-jarige Bobbi Blom, die samen met haar vader Sander en pop Isabella op safari is in de Jan Frankenstraat in Hintham. ,,Ik zou ze wel willen aaien.” De kleuter heeft er zichtbaar plezier in om in haar eigen wijk zoveel mogelijk beren te ontwaren. ,,Bobbi houdt van kinderballet en zwemmen”, verwoordt haar vader. ,,Maar dat soort activiteiten zijn nu helaas niet mogelijk. Je ziet het: dit vindt ze óók leuk.”

Diepere betekenis

Tieme (12) en Julia Bats (14) zijn de trotse eigenaren van de drie beertjes. ,,Die zwarte heet Gert, de oranje Bruno, de witte Bruna. Papa heeft ze gekregen toen hij als slagwerker van de Koninklijke Luchtmacht optrad tijdens een concert voor KiKa. De knuffels hebben dus een diepere betekenis”, licht de oudste toe.

Prentenboek

Het initiatief, dat geen wedstrijdelement kent en in principe bedoeld is voor een wandeling in de eigen buurt, is overgewaaid uit Australië en het Verenigd Koninkrijk. Het populaire prentenboek We gaan op berenjacht van Michael Rosen en Helen Oxenbury vormde voor de initiatiefnemers de belangrijkste inspiratiebron.

,,Onze vierjarige dochter Tara vindt het een reuze interessant boek. Dat komt vooral omdat meerdere hachelijke gebeurtenissen en obstakels voorbijkomen”, aldus Mirjam van Oers.